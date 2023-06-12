В Японии случилось землетрясение: что известно

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на глубине 136 километров.

В воскресенье, 11 июня, произошло землетрясение в Японии. Подземные толчки зафиксировали на севере страны, возле острова Хоккайдо, в 18:55 по местному времени.

Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Магнитуда землетрясения – 6,2. Предупреждений о цунами не поступало. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на глубине 136 километров в водах возле населенного пункта Уракава.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщают, по данным полиции и местных властей. Но из-за землетрясения кое-где пришлось приостановить работу общественного транспорта.

Ранее мы сообщали, что в Румынии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Колебания почувствовали жители не менее четырех населенных пунктов.

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