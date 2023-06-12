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Россияне атаковали три общины Сумской области: повреждены многоэтажки

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Россияне атаковали три общины Сумской области: повреждены многоэтажки

Оккупанты обстреляли многоэтажки в Сумской области

Оккупанты били из минометов и артиллерии.

В воскресенье, 11 июня, захватчики обстреляли три общины Сумской области. Зафиксировано 30 взрывов и 5 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Великописаревская община: враг бил из миномета и ствольной артиллерии — 14 взрывов.
  • Новослободская община: обстрел из ствольной артиллерии и минометов – 11 взрывов.
  • Белопольская община: россияне атаковали из ствольной артиллерии — 5 взрывов. Повреждены 4 частных домовладения, 2 многоэтажки, ЛЭП, 6 частных гаражей.

Ранее мы сообщали, что Александр Грищук, командир 7-го отдельного батальона "Арей" Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ, рассказал о подробностях освобождения населенного пункта Нескучное Донецкой области. По его словам, бой был не из легких, ведь у оккупантов было тактическое и количественное преимущество.

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Дата публикации
Просмотры
213
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