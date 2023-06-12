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Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1378
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Сирены прозвучали во многих Украине в ночь на 12 мая / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 8 регионах.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 12 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Николаевской, Херсонской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Ранее мы сообщали, что россияне взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы в Запорожской области.   Она протекает через недавно освобожденные от оккупантов населенные пункты Благодатное и Нескучное.

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Дата публикации
Просмотры
1378
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