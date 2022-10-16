В российском Белгороде раздаются взрывы в районе аэропорта

В воскресенье, 16 октября, в российском городе Белгород снова неспокойно.

В Сети сообщают, что в районе местного аэропорта раздаются взрывы.

На видео слышны звуки взрывов, после чего поднялись клубы дыма.

"Хлопок" в Белгороде

15 октября в Белгороде, возможно, произошел "хлопок" на нефтебазе. В городе раздавались громкие взрывы.

14 октября российская ракета, летевшая в направлении Харькова, по неизвестным причинам упала на местную ТЭС в Белгороде. На месте возгорания возник пожар, в некоторых районах города исчез свет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал "хлопок" на территории Белгородской и Курской областей РФ, отметив, что Украина не обстреливает российскую территорию.

Несколько ранее в Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожар – горел склад с боеприпасами.

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