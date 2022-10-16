У російському Бєлгороді лунають вибухи в районі аеропорту

У неділю, 16 жовтня у російському місті Бєлгород знову неспокійно.

У Мережі повідомляють, що в районі місцевого аеропорту лунають вибухи.

На відео чути звуки вибухів, після чого здійнялися клуби диму.

"Бавовна" у Бєлгороді

15 жовтня у Бєлгороді, можливо, сталася "бавовна" на нафтобазі. У місті лунали гучні вибухи.

14 жовтня російська ракета, яка летіла в напрямку Харкова, з невідомих причин впала на місцеву ТЕС у Бєлгороді. На місці займання виникла пожежа, в деяких районах міста зникло світло.

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував "бавовну" на території Бєлгородської і Курської областей РФ, наголосивши, що Україна не обстрілює російську територію.

Декілька до того у Бєлгородській області РФ спалахнула масштабна пожежа – горів склад з боєприпасами.

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