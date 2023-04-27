Воздушная тревога в ряде регионов Украины

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 27 апреля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. В Луганской области и временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

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