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Воздушная тревога в ряде регионов Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1830
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога в ряде регионов Украины

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине в ночь на 27 апреля / Фото: ТСН.ua

Сирены раздаются в девяти областях.

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 27 апреля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. В Луганской области и временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

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Дата публикации
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