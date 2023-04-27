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Возле Санкт-Петербурга раздался взрыв

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3198
Время на прочтение
1 мин
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Возле Санкт-Петербурга раздался взрыв

Фото: ТСН.ua

Жители говорят, что взрывная волна была достаточно сильной.

В ночь на четверг, 27 апреля, недалеко от российского Санкт-Петербурга раздался взрыв. Об этом информируют местные Telegram-каналы.

Как известно, прогремело в поселении Графская Славянка в Гатчинском районе, недалеко от аэродрома. Жители поделились несколькими видео с места событий.

Пока официальные подробности о последствиях взрыва отсутствуют.

Ранее мы сообщали об очередном "хлопке" в Белгородской области. Местные власти заявили об "обстреле" поселка Черемошное дважды за день.

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Дата публикации
Просмотры
3198
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