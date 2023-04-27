Возле Санкт-Петербурга раздался взрыв

Жители говорят, что взрывная волна была достаточно сильной.
В ночь на четверг, 27 апреля, недалеко от российского Санкт-Петербурга раздался взрыв. Об этом информируют местные Telegram-каналы.
Как известно, прогремело в поселении Графская Славянка в Гатчинском районе, недалеко от аэродрома. Жители поделились несколькими видео с места событий.
Пока официальные подробности о последствиях взрыва отсутствуют.
Ранее мы сообщали об очередном "хлопке" в Белгородской области. Местные власти заявили об "обстреле" поселка Черемошное дважды за день.
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