Возле Санкт-Петербурга раздался взрыв

Жители говорят, что взрывная волна была достаточно сильной.

В ночь на четверг, 27 апреля, недалеко от российского Санкт-Петербурга раздался взрыв. Об этом информируют местные Telegram-каналы.

Как известно, прогремело в поселении Графская Славянка в Гатчинском районе, недалеко от аэродрома. Жители поделились несколькими видео с места событий.

Пока официальные подробности о последствиях взрыва отсутствуют.

Ранее мы сообщали об очередном "хлопке" в Белгородской области. Местные власти заявили об "обстреле" поселка Черемошное дважды за день.

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