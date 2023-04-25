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В Белгородской области второй раз за день произошла "бавовна": детали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1791
Время на прочтение
1 мин
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В Белгородской области второй раз за день произошла "бавовна": детали

В Белгородской области второй раз за день произошел "хлопок". Фото: скриншот с видео.

Местные власти заявили об "обстреле" поселка Черемошное.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков второй раз за день, 25 апреля, сообщил о якобы обстреле поселка. На этот раз чрезвычайное происшествие произошло в селе Черемошное.

Об этом Гладков сообщил в Telegram.

"Обстреляли село Черемошное Белгородского района. Пострадавших нет. Снарядами повреждены линии электропередач", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, без света остаются пять населенных пунктов.

Напомним, утром, 25 апреля, Гладков сообщал о якобы обстреле поселка Ленинское, там также была повреждена линия электропередач.

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Дата публикации
Просмотры
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