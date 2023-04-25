Авария с медицинским вертолетом произошла в Волгоградской области.

В Волгоградской области РФ разбился вертолет санитарной авиации – погиб пилот. Обломки вертолета обнаружили в ночь на 25 апреля. Тело погибшего пилота было в кабине.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

Вертолет, обслуживавший службу санитарной авиации России, упал при возвращении на базу вне жилых массивов, пассажиров на борту не было.

По данным росСМИ, вертолет "Ансат" направлялся на площадку "Аэросоюз Волгоград" после выполненной задачи – из Волгоградского областного кардиологического центра. Обломки судна были обнаружены в пяти километрах от посадочной площадки, расположенной в Городищенском районе Волгоградской области в поселке Ерзовка.

Вертолет исчез с радаров поздно вечером, 24 апреля. Пилот сообщил о заходе на посадку, после чего перестал выходить связь.

Напомним, в Белгородской области в очередной раз произошла "бавовна", есть повреждения.

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