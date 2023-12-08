Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ получили уже более 250 автомобилей при содействии Favbet Foundation

Дата публикации
Просмотры
11
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ получили уже более 250 автомобилей при содействии Favbet Foundation

Автомобиль помогает украинским защитникам выполнять боевые задания на ключевых участках фронта на южном направлении.

С начала полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины и другие Силы обороны получили уже 251 автомобиль при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, сообщили представители фонда.

Преимущественное большинство переданных военных автомобилей – это пикапы и внедорожники повышенной проходимости.

На днях фонд передал бойцам ВСУ внедорожник Ford Ranger. Автомобиль помогает украинским защитникам выполнять боевые задачи на ключевых участках фронта на южном направлении.

«Количество запросов на автомобили от подразделений Сил обороны, которым мы пытаемся помогать системно, растет с каждым днем. Автомобиль на фронте – расходный материл. Каждый дополнительный внедорожник – это плюс спасенные жизни и здоровье наших людей», – отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии Favbet Foundation составила более 190 млн грн.

В частности, ударные роты «Армии дронов» получили 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Дата публикации
Просмотры
11
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация