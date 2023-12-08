"Проба пера": Коваленко рассказал, чего ожидать после утренних обстрелов из бомбардировщиков

Утром 8 декабря российские оккупанты запустили по Украине 19 крылатых ракет авиационного базирования Х-101/555, из которых 14 были уничтожены. В последний раз пуск Х-101/555 осуществлялся 21 сентября.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, в чем заключалась особенность этого ракетного обстрела и почему он оказался странным.

Об этом Коваленко написал в своем Telegram.

По его словам, для пуска россияне применили ориентировочно 7 стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС. На каждом было по 2-4 ракеты из 8 возможных.

"Если честно, пуск для меня странный. Если он был ориентирован на энергетическую инфраструктуру, то опять-таки терпения не хватило? Ведь погодные условия не соответствуют максимальному эффекту от таких ударов. Или это была проба пера, с учетом весьма интенсивных экспериментов с траекториями и маршрутами дронов-камикадзе, которые проводились особенно упорно россиянами в ноябре", — предположил эксперт.

Коваленко убежден, что ближайшие дни покажут, является ли этот пуск частью системности, ведь он может быть одновременно и пробным, и первым в ряде регулярных.

Также эксперт подсчитал, что в ночь на 8 декабря по Украине было применено 7 дронов-камикадзе Shahed-131/136, из которых 5 были сбиты. Таким образом, за первую неделю декабря оккупанты применили по Украине 136/109 дронов-камикадзе Shahed-131/136.

"Интенсивность достаточно высока, но не превышает показатели мая или сентября, а потому, в декабре может быть примерно такой же. Однако, в случае восстановления россией ударов крылатыми ракетами, в комплексе с ними может нести гораздо больше угроз, чем в отдельности", — заметил эксперт.

Напомним, российские войска утром 8 декабря устроили по Украине атаку крылатыми ракетами Х-101/555/55. Вражеские цели достигли Киевской и Днепропетровской областей. Работало ПВО. ТСН.ua собрал все, что известно о ракетной атаке утром 8 декабря.

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