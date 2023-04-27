Взрыв раздался в Мелитополе

Жители слышали взрыв в центре города.
Утром четверга, 27 апреля, во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв.
Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.
"Нетихое утро в Мелитополе. Одиночный взрыв слышно в самом центре города. Что в этот раз взрывается у окупантов, выясняем", — отметил он.
Более подробные подробности происшествия пока отсутствуют.
Напомним, захватчики готовятся к массовой эвакуации на юге Украины. В Энергодаре россияне врываются в дома местных и требуют "отдать анкеты детей".
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