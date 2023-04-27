Взрыв раздался в Мелитополе

Утром четверга, 27 апреля, во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.

"Нетихое утро в Мелитополе. Одиночный взрыв слышно в самом центре города. Что в этот раз взрывается у окупантов, выясняем", — отметил он.

Более подробные подробности происшествия пока отсутствуют.

Напомним, захватчики готовятся к массовой эвакуации на юге Украины. В Энергодаре россияне врываются в дома местных и требуют "отдать анкеты детей".

Читайте также: