Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрыв раздался в Мелитополе

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
370
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взрыв раздался в Мелитополе

Во временно окутанном Мелитополе раздался взрыв

Жители слышали взрыв в центре города.

Утром четверга, 27 апреля, во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.

"Нетихое утро в Мелитополе. Одиночный взрыв слышно в самом центре города. Что в этот раз взрывается у окупантов, выясняем", — отметил он.

Более подробные подробности происшествия пока отсутствуют.

Напомним, захватчики готовятся к массовой эвакуации на юге Украины. В Энергодаре россияне врываются в дома местных и требуют "отдать анкеты детей".

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
370
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация