В Турции опровергли информацию об инфаркте Эрдогана

После сообщений в ряде турецких СМИ о том, что у президента Турции Реджепа Эрдогана произошел инфаркт, информацию опровергли. Вице-президент Фуат Октай заявил, что лидер государства якобы заболел легкой простудой.

Об этом информирует Нurriyet.

"Утверждение о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности", — сообщили в Центре борьбы с дезинформацией Турции.

Ранее мы сообщали, что Эрдоган отменил встречи, запланированные на 26 и 27 апреля из-за состояния здоровья. Однако он примет участие онлайн в церемонии завоза первой партии ядерного топлива на АЭС Аккую.

Напомним, в Турции выборы президента запланированы на 14 мая. Действующий президент Реджеп Таип Эрдоган уже официально является кандидатом на пост главы государства.

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