У президента Турции Реджепа Эрдогана инфаркт миокарда – СМИ

По предварительной информации, у президента Турции Реджепа Эрдогана инфаркт миокарда. Ему внезапно стало плохо во время прямого эфира телеканала Ulke TV, из-за чего пришлось прервать трансляцию.

Об этом сообщает AVAZTÜRK.

"Вчера во время интервью на одном из местных каналов политик внезапно почувствовал головокружение и едва не потерял сознание. Оператор быстро перевел камеру на ведущего, после чего эфир мгновенно прервали и дали рекламу. Приблизительно через 20 минут трансляцию возобновили. Во время фоновой аудиозаписи поступила информация, что в прямом эфире у Эрдогана произошло сердечный приступ", — говорится в сообщении.

Сегодня, 26 апреля, в Турции отменили митинги в его поддержку. Сейчас президент госпитализирован, состояние тяжелое.

Напомним, в Турции выборы президента намечены на 14 мая. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже официально стал кандидатом на пост главы государства.

25 марта глава Турциипризвал президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине.

А 23 апреля Эрдоган показал новый турецкий танк Altay и анонсировал серийное производство такого вооружения.

Читайте также: