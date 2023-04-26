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Настя Каменских расплакалась во время концерта прямо на сцене

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
381
Время на прочтение
1 мин
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Настя Каменских расплакалась во время концерта прямо на сцене

Настя Каменских

Артиста не смогла сдержать эмоции, когда пела с детьми.

Украинская певица Настя Каменских 25 апреля в рамках тура "Я-Україна" отыграла концерт в Черновцах.

Видео с выступления артистка поделилась в Instagram. Во время концерта знаменитость не смогла сдержать эмоции. Настя пела на сцене вместе с маленькими детьми свою композицию "Я — Україна" и расплакалась. На видео видно, как Каменских во время исполнения песни пытается сдержать эмоции и прячет лицо рукой.

"Черновцы, спасибо вам", — подписала ролик артистка.

В комментариях под видео поклонники поддержали Настю Каменских. Они отметили, что концерт действительно был эмоциональный и искренний, а номер с маленькими детьми – это просто до слез.

  • Как чувствуется эта любовь, нежность и искренность от детей. Сразу так тепло на душе!
  • Непревзойденная Настя, так чувственно, пусть все дети Украины живут в мире, они у нас самые лучшие!
  • Сложно смотреть без слез

Напомним, недавно Настя Каменских порадовала поклонников патриотическим фотосетом. Знаменитость продемонстрировала наряды, которые сама же и разработала.

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Дата публикации
Просмотры
381
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