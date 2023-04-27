Астрологический прогноз на 27 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: начатые ранее дела потребуют много усилий, поэтому лучше отложить их на потом, приступив к работе над новыми проектами. Для бизнеса и финансовых операций день неблагоприятный – активные действия в этих сферах лучше отложить.

Символ дня: ларец с сокровищами.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: алый, красный, пурпурный.

Счастливые камни дня: гранатит, уваровит, хризолит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: особого внимания потребуют желудок, сердце и периферическая нервная система. Даже незначительное заболевание может вызвать серьезные последствия, поэтому важно сразу же – при появлении первых симптомов – обратиться к врачу.

Питание дня: велик риск пищевых отравлений, поэтому к составлению рациона необходимо относиться максимально внимательно и осторожно.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки и других манипуляций с волосами.

Дачные работы дня: необходимо интенсивно поливать и удобрять растения.

Магия и мистика дня: ощутимый результат дадут заговоры, прочитанные вслух.

Сны дня: сны нынешней ночи вытаскивают на свет божий то, что спрятано глубоко в подсознании человека – важно отнестись к его сюжету максимально внимательно.

Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – это может негативно сказаться на самочувствии.

Цитата дня: "Делать то, что доставляет удовольствие, значит, быть свободным" (Вольтер).

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