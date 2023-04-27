Астрологический прогноз на 27 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: начатые ранее дела потребуют много усилий, поэтому лучше отложить их на потом, приступив к работе над новыми проектами. Для бизнеса и финансовых операций день неблагоприятный – активные действия в этих сферах лучше отложить.
Символ дня: ларец с сокровищами.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: алый, красный, пурпурный.
Счастливые камни дня: гранатит, уваровит, хризолит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: особого внимания потребуют желудок, сердце и периферическая нервная система. Даже незначительное заболевание может вызвать серьезные последствия, поэтому важно сразу же – при появлении первых симптомов – обратиться к врачу.
Питание дня: велик риск пищевых отравлений, поэтому к составлению рациона необходимо относиться максимально внимательно и осторожно.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки и других манипуляций с волосами.
Дачные работы дня: необходимо интенсивно поливать и удобрять растения.
Магия и мистика дня: ощутимый результат дадут заговоры, прочитанные вслух.
Сны дня: сны нынешней ночи вытаскивают на свет божий то, что спрятано глубоко в подсознании человека – важно отнестись к его сюжету максимально внимательно.
Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – это может негативно сказаться на самочувствии.
Цитата дня: "Делать то, что доставляет удовольствие, значит, быть свободным" (Вольтер).
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