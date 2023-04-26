Какому знаку Зодиака повезет 27 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 27 апреля?

День внутренней трансформации, когда направленные на достижение цели усилия дают результат: бутон превращается в цветок, куколка в бабочку, а дурнушка – в принцессу. В это время также можно признавать совершенные ошибки и извиняться за них, мириться с теми, с кем находимся в ссоре. Не стоит откладывать на потом важные разговоры – сегодня можно найти общий язык с любым оппонентом. Важно прислушиваться к своему внутреннему голосу: проанализировав исходные данные, он выдаст единственно правильный результат. Нежелательно спорить с кем бы то ни было – доказать свою правоту все равно не удастся, так стоит ли зря время терять?

Близнецы (22.05 – 21.06)

Неожиданная встреча с некогда дорогим и близким человеком – возможно, первой любовью – поначалу застанет Близнецов врасплох, но они очень быстро возьмут себя в руки и получат от общения с ним максимум удовольствия. А вот то, каким результатом завершится встреча, зависит исключительно от самих представителей знака: они будут в состоянии как возобновить отношения с того места, на котором они когда-то были поставлены на "паузу", так и закрыть этот "гештальт", расставив все точки над "и". В любом случае главное – пообщаться с бывшим возлюбленным, вспомнив приятные моменты из совместного прошлого.

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