Возврат НДС на топливо: эксперт рассказал, каких цен ждать АЗС

Возврат должны не только НДС на уровень 20%, но и акцизы на топливо.

Эксперты говорят, что с 1 июля в Украине может резко подорожать горючее, поскольку на эту дату запланирован возврат размера НДС в довоенные параметры.

Так ли на самом деле ТСН.ua рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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Он отметил, что действительно речь идет о возврате налогов на довоенный уровень. И дело не только в НДС, который сейчас составляет 7%, а станет 20%, но и в возвращении акцизов на горючее.

"Из-за чего акциз на бензин вырастет вдвое, на дизельное топливо на 40%. Поэтому, это действительно будет чувственно для потребителя", — отметил Куюн.

Он добавил, что если все эти налоги перечислить на цену горючего, то получится, что бензин подорожает на 10-11 гривен за литр, дизельное топливо на 7-8 гривен за литр, а сжиженный газ на 3,5 гривны.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля 2023 года в Украине вернут 20% НДС на все виды горючего. В настоящее время этот налог составляет 7%.

Кроме того, мы ранее информировали, что Олег Гетьман предположил, что в результате такого решения цены на топливо вырастут на 4-6 гривен.

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