Что такое "развод во сне" и поможет ли он вам лучше отдохнуть

Вам когда-нибудь было тяжело уснуть или бодрствовать из-за вашего партнера? Независимо от того, мешает ли вам храп, перетянутое ночью одеяло или другое расписание с вашим партнером, из-за которого он просыпается до вашего будильника – в этом вопросе вы не одиноки.

Люди обращаются в социальные сети, чтобы обсудить "развод во сне", то есть идею спать отдельно от партнера, чтобы иметь лучший и более спокойный сон.

Об этом пишет cbsnews.com.

В TikTok есть более 355 000 просмотров по хештегу #sleepdivorce — и эксперты говорят, что это может принести потенциальную пользу.

"Для некоторых партнеров есть много преимуществ, если спать по отдельности", — сказала доктор Эрин Флинн-Эванс, консультант Американской академии медицины сна. "Исследования показывают, что если один из партнеров имеет расстройство сна, это может негативно повлиять на другого. Например, партнеры просыпаются одновременно, когда у одного из них бессонница. Подобным образом, когда партнеры по кровати отличаются по хронотипу, как когда один "сова, а другой — ранняя птичка", эти разные предпочтения ко сну могут негативно повлиять на сон обоих партнеров".

С другой стороны, сон с вашим партнером может помочь выявить любые заболевания, о которых вы, возможно, не подозревали, сказала Флинн-Эванс, поскольку эксперты по сну используют отчеты партнеров, чтобы помочь идентифицировать пациентов с расстройствами сна.

Для некоторых партнеров есть много преимуществ, если спать по отдельности / Фото: Credits

"Например, человек может сообщить, что его партнер громко храпит, что побуждает его обратиться за лечением апноэ сна", — сказала она.

Доктор Дэниел Шейд, специалист по сну по Allegheny Health Network, ранее сказал CBS Pittsburgh, если пары будут честными перед собой, они, скорее всего, будут знать, есть ли проблема.

"Вы храпите и деретесь, это мешает вашему партнеру, или вы встаете в 4 утра, чтобы пойти на работу, или вам приходится много раз за ночь пользоваться туалетом, и это может быть катастрофой", — сказал Шейд, указывая на другие факторы, которые влияют на сон, как разные предпочтения относительно света, температуры или даже использования телевизора ночью.

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Но, если нет проблем со сном, сказал Шейд, "в любом случае лучше спать в одной кровати".

"Мы выделяем окситоцин и некоторые другие химические вещества, которые называются "гормонами объятий", и вещи, которые дают нам хорошее самочувствие и приближают нас к тому человеку, на которого мы накладываем отпечаток", — сказал он.

Флинн-Эванс также отмечает, что отдельный сон не должен являться решением, если у партнера проблемы со сном.

"Пары должны всегда обращаться к профессионалу, чтобы определить расстройства сна. Это единственный способ убедиться, что оба партнера будут спать лучше, независимо от того, где они спят".

Напомним, сонный паралич – одно из расстройств сна, переходное состояние между бодрствованием и сном. По статистике его переживало около 8% людей.

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