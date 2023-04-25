Не делайте так: эксперт назвала две главные ошибки при мытье волос

Эксперт по волосам онлайн-магазина париков и шиньонов Николь Петти советует мыть волосы в воде температурой 38 градусов или даже холоднее, чтобы закрепить кутикулу волос для увеличения блеска и удержать влагу, чтобы минимизировать появление перхоти.

Об этом она рассказала в интервью The Mirror.

«Хотя горячая вода может быть полезна, помогая средству глубоко проникать в волосы, она также может лишить их натуральных жиров, вызывая сухость и чрезмерное выделение жира», — пояснила Петти.

«Это может вызвать шелушение кожи головы и зуд, что приведет к тому, что пряди станут сухими и ломкими. Вместо этого промойте волосы теплой водой, чтобы сохранить природные масла в нем и влагу», — добавила она.

Пэтти также рекомендует не мыть голову чаще двух-трех раз в неделю.

«Частота мытья головы зависит от вашего типа волос и образа жизни, но чрезмерная мойка – распространенная ошибка, которая может повредить ваши волосы», – рассказала она.

Петти отметила, что волосы, которые быстро становятся жирными, могут свидетельствовать о чрезмерном мытье.

"Если это так, попробуйте "тренировать" свои волосы, используя сухой шампунь, чтобы увеличить время между мойкой, и избегайте использования сульфатов, парабенов и спиртов", — сказала она.

Напомним, диетолог назвала 12 шагов быстрого и безопасного похудения.

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