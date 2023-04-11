Почему нельзя спать ногами к двери: поверья и предрассудки

Многие слышали, что нельзя спать ногами к двери. Как объясняют это поверье народные приметы, что говорит об этом феншуй, читайте в материале ТСН.ua

Почему не нужно спать ногами к двери за народными поверьями

Наши предки считали, что дверь соединяет наш мир с царством мертвых, недаром покойников выносят ногами вперед через дверь. Поэтому в ночное время, если спать ногами к двери, душа может отправиться в путешествие и заблудиться в других мирах.

В народных поверьях считается также, что через дверь ночью проникают в комнату злые духи, которые могут потревожить спящего. Именно поэтому считалось, если спать ногами к двери, это спровоцирует как минимум плохие сновидения, а то и кошмары.

А если постоянно спать таким образом, человек может лишиться жизненной силы, возникнут проблемы со здоровьем, в семье начнут ссориться и конфликтовать.

Скандинавские поверья о запрете спать ногами к двери

К нашим предкам такое поверье, по-видимому, перешло от скандинавов, которые считали, что во сне человек покидает тело. Если ложиться спать ногами к двери, то есть к выходу, душа может выйти, заблудиться и не вернуться, человек погибнет. Поэтому они настаивали, что спать ногами до выхода можно только в том случае, если дверь закрыта.

Даже если душа не соберется погулять в загробном мире, через открытую дверь ночью проникают злые духи. И выгнать их из дома очень сложно, они будут уносить энергию у человека, лишать его свободы.

Спать ногами к двери за фэншуем

Древние китайцы считали, что между окном и дверью циркулируют энергетические потоки, как положительные, так и отрицательные. Поэтому спать как ногами к выходу, так и головой к нему нельзя, именно потому, что это линия, по которой движется энергия Ци. Препятствовать энергии Ци, значит мешать собственной энергии, разрушать собственную жизнь. Поэтому спальное место нужно ставить в углу или посреди комнаты, перпендикулярно линии, проходящей от окна к двери.

Запрет спать ногами к двери – предрассудки или нет

Для многих современных людей упомянутое поверье только предрассудки. Некоторые начинают верить в это поверье, когда плохо спать и находят причины недосыпания — в том, что спят ногами к двери.

Суеверия будут существовать всегда, равно как и люди, которые будут с ними соглашаться и те, кто будет их отрицать. Можно ли спать ногами к двери, окну и т.п. является личным делом каждого человека, равно как и право на то, во что верить, а во что нет.

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