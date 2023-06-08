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Взрывы раздались в Сумах

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
240
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы раздались в Сумах

Взрывы раздались в Сумах ночью 8 июня / Фото: ТСН.ua

По предварительной информации, работает ПВО.

В ночь на четверг, 8 июня, взрывы прогремели в Сумах во время воздушной тревоги. Об этом сообщают местные паблики.

По предварительной информации, работает ПВО.

В мониторинговых чатах предупреждают об угрозе атаки БпЛА с севера. По состоянию на 02:50, воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области в течение суток 6 июня прогремели 153 взрыва. Оккупанты били из минометов и артиллерии по 8 общинам.

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Дата публикации
Просмотры
240
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