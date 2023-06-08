Взрывы раздались в Сумах

В ночь на четверг, 8 июня, взрывы прогремели в Сумах во время воздушной тревоги. Об этом сообщают местные паблики.

По предварительной информации, работает ПВО.

В мониторинговых чатах предупреждают об угрозе атаки БпЛА с севера. По состоянию на 02:50, воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области в течение суток 6 июня прогремели 153 взрыва. Оккупанты били из минометов и артиллерии по 8 общинам.