Как защитить авто от угона: лучшие советы автомобилистам

Обезопасить свой автомобиль от угона и от повреждений различного характера решают уже на стадии выбора модели. В одном случае на установке систем безопасности, с учетом уже предустановленного специального оборудования, настаивает страховая компания. Особенно это касается владельцев взятого в кредит автотранспорта. В другом – автолюбовь к четырех- и двухколесному другу, о расставании с которым невозможно даже и помыслить.

Для того, что бы защитить свой автомобиль владельцу нужно немного постараться и оснастить его некоторым оборудованием, которое сможет обезопасить ваш автомобиль.

ТСН.Авто предлагает вам рассмотреть их по порядку:

Автомобильная сигнализация

Этот тип оборудования вобрал в себя все лучшие черты классических систем сигнализации. Они срабатывают в момент попытки злоумышленника получить доступ к органам управления машины и/или простого воровства вещей из его салона. Механизмы реагирования следующие:

генерация светошумовых эффектов;

информирование владельца путем подачи специальных сообщений на брелок, мобильный телефон.

Сигнализация может быть как классическая (звуковая, мигание габаритами, ближним и/или дальним светом), так и с двусторонней связью. Наибольшую популярность приобрела автосигнализация с двусторонней связью.

Одни из интереснейших и эффективных устройств – автотрекеры (автомобильное охранно-мониторинговое устройство). С их помощью можно узнать даже расположение транспортного средства (ТС) на подробной географической карте.

Часто вместе с сигнализацией устанавливают противоугонные устройства – всевозможные блокираторы капота, замки коробки передач, рулевого вала и т.д.

Видеорегистратор

https://lexinform.com.ua/

В кратчайшие сроки, выйдя из сегмента инновационного оборудования, автомобильные видеорегистраторы шагнули в разряд устройств must have.

Оборудование видеонаблюдения для авто производители выпускают в нескольких компоновках: видеокамера и регистратор в одном корпусе, регистратор с встроенной и несколькими подключаемыми камерами. Второй вариант обычно устанавливают в тех случаях, когда необходимо контролировать движение авто назад. Здесь камера играет роль парктроника.

Возможности автомобильных видеорегистраторов:

высокая четкость изображения;

высокая скорость видеозаписи;

эргономичность (легко снимается/устанавливается, запускается в работу);

дневная/ночная съемка;

относительно невысокая стоимость и т.д.

Вопрос о том, как выбрать надежную защиту для авто, сегодня решается легко и просто. Достаточно даже небольшого объема знаний о рассмотренном выше оборудовании, и за выбором конкретной модели устройства много времени не уйдет.