Крупнейшие киберспортивные турниры в августе 2021 года

Топовые киберспортивные турниры, которые состоятся в августе 2021 года.

В августе 2021 года должен был состояться чемпионат The International по Dota 2 с рекордным для всего мирового киберспорта призовым фондом в $40 млн, однако его перенесли на октябрь. Тем не менее, последний месяц лета сможет предложить не мало зрелищных событий фатам различных дисциплин.

Представляем подборку топовых турниров по Dota 2, CS:GO, Valorant, Tom Clancy's Rainbow Six Siege и Hearthstone, которые состоятся в августе 2021 года.

VALORANT Champions Tour 2021: EMEA Stage 3

Даты: 12–22 августа.

Общий призовой фонд: €85,5 тыс.

На турнире выступят 12 команд из региона EMEA. За три коллектива-участника играет по одному украинскому киберспортсмену. Украинцы входят в команды Natus Vincere, FunPlus Phoenix и Acend.

Six August 2021 Major по Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Даты: 16–22 августа.

Общий призовой фонд: $500 тыс.

Мероприятие также носит название Six Mexico Major 2021, так как состоится в столице Мексики Мехико. На нем выступит 16 коллективов из четырех регионов. На Major-турнире не выступят украинские игроки, но в нем примет участие состав украинского клуба Natus Vincere.

ESL Pro League Season 14 по CS:GO

Даты: с 16 августа по 12 сентября.

Общий призовой фонд: $750 тыс.

В событии примут участие 24 коллектива. Выступит на нем и три украинских игрока, два – в составе Natus Vincere, один – в составе Team Spirit.

ESL One Fall 2021 по Dota 2

Даты: 21–29 августа.

Общий призовой фонд: $400 тыс.

На событии выступит 12 команд. 10 участников получат прямые приглашения, а еще два будут определены по итогам квалификаций. Приглашенные коллективы пока не объявляли. Первые открытые отборочные стартуют 7 августа.

Masters Tour 2021 Silvermoon по Hearthstone

Даты: 27–29 августа.

Общий призовой фонд: $250 тыс.

В турнире примут участие 400 игроков со всего мира. 200 из них получат денежные призы, награды составят от $500 за 129–200 места до $25 тыс. за первое. Пока известны еще не все участники, но среди тех, которых назвали, уже есть 10 украинцев.

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