Рынок игр пополняется: пора обновить свой ПК

Новинки игровой индустрии и обновления к уже зарекомендовавшим себя продуктам выходят практически ежегодно.

Игровая общественность уже вовсю проходит Mass Effect Legendary Edition с новой графикой, которая адаптирована под 4К мониторы.

Релиза ожидает STALKER 2: Heart of Chernobyl и GTA 6, а также другие интересные продукты. Однако компьютеры с комплектующими двух- и трехлетней давности не подходят для нормальной работы новых игр, поэтому геймерам стоит подумать о том, чтобы купить игровой компьютер в Киеве по приемлемой цене.

Как выбрать компьютер для игр

Игровые станции отличаются от обычных офисных ПК повышенной производительностью и более широкими рамками совместимости с высокомощными компонентами.

Также игровыми называют кастомные системные блоки, которые адаптированы под конкретную игру; такие обычно приобретаются киберспортсменами. Однако специализированный компьютер нужен далеко не всем, поэтому стоит обратить внимание на стандартную конфигурацию для наилучшей производительности в популярных ААА-проектах и многопользовательских RPG.

Типовая конфигурация игрового ПК:

изогнутый 2К монитор частотой 144 герц;

стильный системный блок, достаточно большой, чтобы вместить мощный башенный кулер, и имеющий RGB-подсветку;

короткоходная механическая клавиатура с собственной подсветкой, чтобы можно было играть, не включая освещение;

высокоточная мышка с возможностью настройки чувствительности и скорости движения курсора, а также снабженная собственной памятью и программным обеспечением для создания макросов, которые прикрепляются к дополнительным кнопкам.

Что актуально сейчас

Выходящие в последние пять лет игры делают упор прежде всего на прорисовку окружения, затем подгружаются элементы, а после – остальное. Это свидетельствует о том, что первичная нагрузка идет на память видеокарты, которая должна иметь достаточную частоту. Выбирая новый дискретный чип, следует обратить внимание на тип памяти GDDR5 – достаточно бюджетную предпоследнюю технологию, которая отлично себя зарекомендовала в процессе различных бенчтестов.

Учитывая растущий "вес" игровых продуктов, необходимо также озаботиться приобретением более продвинутого жесткого носителя. Оптимальной считается категория жестких дисков SSD: эти носители обеспечивают более быстрый доступ к содержимому секторов, а также высокие стандарты безопасности данных. Их не нужно дефрагментировать так часто, как HDD, однако стоит помнить, что восстановление информации позволяет охватить только небольшой промежуток времени, так как SSD очень часто перезаписывают сектора, которые были недавно очищены.

Увеличенная скорость работы также повысит производительность в играх, предоставляя более широкий канал передачи данных между оперативной памятью, свап-разделом и основной директорией игры.

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