Усиление для Луческу: "Динамо" объявило о трансфере бразильского нападающего

22-летний Витиньйо подписал с "бело-синими" долгосрочный контракт.
Киевское "Динамо" объявило о подписании бразильского нападающего Витиньйо.
Соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано на 5 лет. Он будет выступать за столичный клуб под 22-м номером.
Футболист также способен сыграть на позициях правого вингера и атакующего полузащитника.
Витиньйо является воспитанником бразильского "Атлетико Паранаэнсе", за который выступал последние четыре сезона. На его счету 15 голов и 7 ассистов в 60 матчах за бразильский клуб. В текущем сезоне Витиньйо забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Витиньйо — игрок «Динамо»! 22-летний бразильский нападающий Витиньйо стал игроком киевского «Динамо». В последний ...Опубликовано FC Dynamo Kyiv вторник, 31 Август 2021
Ранее "Динамо" подписало форвардов Дениса Антюх, Владислава Кулача, Илью Шкурина и Эрика Рамиреса. Также "бело-синие" усилились сенегальским вингером Самба Диалло, который свои выступления в составе киевлян начнет за команду U-19.