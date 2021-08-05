В августе в PUBG будет временно доступен зомби‑режим

В августе в PUBG будет временно доступен зомби‑режим

В августе игроки в PUBG смогут сразиться с зомби.

Разработчики PUBG временно добавили в игру зомби-режим. Пользователям, которые играют на ПК, он доступен 4–16 августа. Игроки на консолях смогут опробовать режим 12–23 августа.

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Сражаться с полчищами зомби могут группы до четырех участников. В режиме 10 стадий длительностью около трех минут. Перейти на следующую можно, когда отряд уничтожит всех живых мертвецов или если как минимум один игрок продержится до конца раунда. От этапа к этапу противники становятся сильнее.

За каждого уничтоженного монстра игрокам начисляются баллы, которые суммируются в общий результат команды в конце испытания.

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