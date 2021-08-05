Украина увеличила экспорт мороженого

Холодный десерт у нас покупают 50 стран мира.

За первые четыре месяца украинское мороженое начали экспортировать на 20% больше, чем в прошлом году.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 5 августа.

Холодный десерт доставляется более чем в 50 стран мира. Больше всего нашего продукта отправляют в Молдову, Китай, Израиль, Болгарию, Литву и Чехию. В частности, в этом году на одну тонну больше продали в страны ЕС.

Всего за последние пять лет экспорт увеличился в полтора раза. Всего в Украине производят более 900 видов мороженого.

Подготовка к 1 сентября, школьное питание, экспорт мороженого — Экономические новости

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