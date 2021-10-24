Артур нуждается в немедленной помощи

Медики в Германии борются за жизнь малыша

2019 года Артуру диагностировали патологический перелом правой плечевой кости, поэтому врачи взяли на учет малыша, а в начале августа 2019 года после падения мальчика доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, но диагноз оказался гораздо серьезнее.

«Были обнаружены множественные объемные опухоли (разрушение) кости черепа. На КТ было обнаружено около 8 разрушений черепа, затем была проведена операция по удалению двух опухолей из восьми и материал отправлен на гистологию, по которой поставили диагноз - гистиоцитоз из клеток Лангерганса, болезнь Хенда-Шюллера-Крисчена - очень редкое заболевание, при котором образуются множественные объемные новообразования, которые поражают организм сына от черепа до скелета и внутренних органов», - рассказывает мама малыша.

Дальнейшие исследования показали, что болезнь добралась и до разрушения костей скелета (левая нижняя челюсть, правая плечевая кость, три ребра справа (5, 7, 8), левая большая берцовая кость). Поэтому за дальнейшим лечением семья обратилась к немецким специалистам, которые имеют опыт борьбы с этой болезнью.

«В начале января 2020 года Артур прошёл повторное обследование в Германии (МРТ, рентген) и на консультации у врача онколога-гематолога нам сообщили, что результаты у Артура положительные, организм хорошо воспринимает препарат. Некоторые разрушения в костях начали очень-очень медленно зарастать, но самое главное что не было обнаружено новых образований. Сейчас его перевели на следующую стадию лечения, которая также проводится в Украине препаратами привезёнными с Германии. Артуру нельзя останавливаться на достигнутом», - рассказывает мама Артурчика.

Лечение действовало, пока малыш не переболел коронавирусом и ситуация со здоровьем начала стремительно ухудшаться.

"Лечение дало положительный результат, начали затягиваться все ячейки образований, мальчик полностью выздоровел. Но в конца 2020 года переболел covid, после этого весной последовал долгий восстановительный период. В сентябре этого года мама улетела в Германию, чтобы пройти плановое обследование в той клинике, где лечили Артура. К сожалению, появилось несколько новых образование в черепе. Старые образования прошли. Но надо снова проходить дорогостоящее лечение ", - говорит в отчаянии мама мальчика и просит финансовой помощи.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7573 9655 1832

Берчук Юлия Николаевна

https://www.instagram.com/artur.berchuk/?igshid=1rhhl8nupm2yj

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку