Артур потребує негайної допомоги

Медики в Німеччині борються за життя малюка.

2019 року ще зовсім крихітному Артуру діагностували патологічний перелом правої плечової кістки, тож лікарі взяли на облік малюка, а на початку серпня 2019 року після падіння хлопчика доправили в лікарню з підозрою на струс мозку, але діагноз виявися значно серйознішим.

«Були виявлені множинні об'ємні пухлини (руйнування) кістки черепа. На КТ було виявлено близько 8 руйнувань черепа, потім булу проведена операція з видалення двох пухлин з восьми і матеріал відправлений на гістологію і іммуногістохімію, за якими поставили діагноз - гістіоцитоз з клітин Лангерганса, хвороба Хенд-Шюллера-Крісчен - дуже рідкісне захворювання, при якому утворюються множинні об'ємні новоутворення, які вражають організм сина від черепа до скелета і внутрішніх органів», - розповідає мама малюка.

Подальші дослідження показали, що хвороба дісталась і до руйнування кісток скелета (ліва нижня щелепа, права плечова кістка, три ребра праворуч (5, 7, 8), ліва велика гомілкова кістка). Тому за подальшим лікуванням родина звернулась до німецьких фахівців, які мають досвід боротьби з цієї недугою.

«На початку січня 2020 Артур пройшов повторне обстеження в Німеччині (МРТ, рентген) і на консультації у лікаря онколога-гематолога нам повідомили, що результати у Артура позитивні, організм добре сприймає препарат. Деякі руйнування в кістках почали дуже-дуже повільно заростати, але найголовніше що не було виявлено нових утворень. Зараз його перевели на наступну стадію лікування, яка проводиться в Україні препаратами привезеними з Німеччини. Артуру не можна зупинятися на досягнутому», - розповідає мама Артурчика.

Лікування діяло, аж поки малюк не перехворів на коронавірус і ситуація зі здоров'ям почала стрімко погіршуватись.

"Лікування дало позитивний результат, почали затягуватися все осередки утворень, хлопчик повністю одужав. Але в кінці 2020 року перехворів covid, після цього навесні пішов довгий відбудовний період. У вересні цього року мама полетіла до Німеччини, щоб пройти планове обстеження в тій клініці, де лікували Артура. На жаль, з'явилося кілька нових освітів в черепі. Старі освіти минули. Але треба знову проходити дороге лікування", - каже в розпачі мама хлопчика і просить фінансової допомоги.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7573 9655 1832

Берчук Юлія Миколаївна

https://www.instagram.com/artur.berchuk/?igshid=1rhhl8nupm2yj

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