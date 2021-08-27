30 тысяч долларов нужны на срочное лечение Александра

Мужчину лечат в Турции.

Рак селезеночного изгиба ободочной кишки 4 стадии — это диагноз Александра Барабаша, который ему диагностировали весной 2020 года.

«В мае 2020 папа попал в больницу с болями в боку, где врачи поставили предынфарктное состояние, а после — межреберную неврологию. Ему прописали обезболивающее и сказали, что все пройдет, с этими таблетками папа поехал на заработки в Финляндию. За 3 месяца он очень сильно похудел и было принято решение ехать в военный госпиталь на полное обследование. Там врачи обнаружили опухоль», — рассказывает дочь мужчины.

Она добавляет, что тогда было назначено срочное лечение, но ситуация была критической, опухоль просто «взорвалась» за неделю до назначенной химиотерапии.

«Его прооперировали, а через месяц после этого папа прошел 4 курса химиотерапии. Но, к сожалению, произошел рецидив. Эта опухоль задела желудок, селезенку, кишку, печень. Опухоль уже четвертой стадии. Мы надеялись на химиотерапию, но к сожалению, нам везде отказали», — рассказывает дочь.

Украинские медики боялись браться за еще одну операцию, потому что состояние мужчины было тяжелым. Поэтому семье осталось только попробовать найти врачей за рубежом, которые согласились дать надежду на спасение.

«Мы понимали, что опускать руки нельзя, и решили написать письмо в клинику в Турции, и на следующий день нас готовы были уже принять. 12.08 мы были уже в Анталии, прошли полное обследование, где услышали то, к чему мы не были готовы. Рецидив случился из-за того, что во время операции не убрали всю опухоль. И по итогам сейчас у моего папы 2 опухоли: внутренняя и внешняя, которые убрать можно только после 6 месяцев химиотерапии. 1 курс химии стоит 5000 $. Чтобы остаться здесь лечиться, моей семьи нужно найти 30000 долларов и это пока неизвестно сколько нужно денег на операцию... В Украине нам не давали шанса на лечение, а здесь шансы есть! Мой папа может жить! Но сейчас главный противник — деньги! Поэтому я очень прошу вас, помогите нам собрать деньги на лечение», — умоляет дочь Александра.

Реквизиты для помощи:

Приватбанк 5168 7554 3896 3726 Барабаш А.И.

Монобанк 4441 1144 2886 3581 Барабаш Д.А.

Больше информации и реквизитов — http://oleksandr-barabash.tilda.ws/

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