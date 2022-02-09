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В Днепре посреди улицы внезапно скончался мужчина

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В Днепре посреди улицы внезапно скончался мужчина

Информатор

Местные жители пытались его спасти, но реанимационные мероприятия не помогли.

В Днепре днем, 9 февраля, в центре города скончался мужчина, которому резко стало плохо.

Об этом пишет издание "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось на улице Владимира Мономаха. Там прохожие заметили, что местному жителю стало плохо. Предварительно, у него произошла тромбоэмболия легочной артерии.

Очевидцы пытались оказать гражданину помощь, вызвали скорую помощь, однако он скончался. На месте происшествия работала следственно оперативная группа. Устанавливаются все детали случившегося.

Напомним, что в Днепре местные жители среди бела дня в киоске по продаже воды обнаружили тело женщины.

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