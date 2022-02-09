У Дніпрі посеред вулиці раптово помер чоловік

У Дніпрі посеред вулиці раптово помер чоловік

Місцеві мешканці намагалися його врятувати, проте реанімаційні заходи не допомогли.

У Дніпрі вдень, 9 лютого, у центрі міста помер чоловік, якому різко стало зле.

Про це пише видання "Інформатор".

Як стало відомо, подія сталася на вулиці Володимира Мономаха. Там перехожі помітили, що місцевому мешканцю стало зле. Попередньо, у нього відбулася тромбоемболія легеневої артерії.

Очевидці намагалися надати громадянину допомогу, викликали швидку допомогу, проте він помер. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

Нагадаємо, що у Дніпрі місцеві мешканці серед білого дня у кіоску з продажу води виявили тіло жінки.

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