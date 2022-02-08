У Дніпрі в кіоску з продажу води знайшли тіло жінки

У Дніпрі в кіоску з продажу води знайшли тіло жінки

Слідчі повідомили, що слідів насильницької смерті на тілі не виявили.

У Дніпрі місцеві мешканці серед білого дня у кіоску з продажу води виявили тіло жінки.

Про це пише "Дніпро оперативне".

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Як стало відомо, подія сталася на житловому масиві Перемога. Місцевий мешканець прийшов за водою, однак у кіоску, двері якого були відчинені, виявив тіло жінки. На вигляд їй близько 70 років. Громадянин одразу викликав на місце правоохоронців.

Слідчі повідомили, що слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Внаслідок чого померла жінка, зараз невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що у Дніпрі молодий хлопець підкрадається до дівчат, б'є їх ногами та тікає. Все це він знімає на камеру мобільного телефону, а потім завантажує до соціальних мереж.

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