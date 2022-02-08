В Днепре в киоске по продаже воды нашли тело женщины

Следователи сообщили, что следов насильственной смерти на теле не обнаружили.
В Днепре местные жители средь бела дня в киоске по продаже воды обнаружили тело женщины.
Об этом пишет "Днепр оперативное".
Как стало известно, происшествие случилось на жилмассиве Победа. Местный житель пришел за водой, однако в киоске, дверь которого была открыта, обнаружил тело женщины. На вид ей около 70 лет. Гражданин сразу вызвал на место правоохранителей.
Следователи впоследствии сообщили, что следов насильственной смерти на теле не обнаружили. В результате чего скончалась женщина, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
Напомним, что в Днепре молодой парень подкрадывается к девушкам, бьет их ногами и убегает. Все это он снимает на камеру мобильного телефона, а затем загружает в социальные сети.
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