Расстрел солдат в Днепре: в Сети показали, в каких условиях содержится "днепровский стрелок"

Расстрел солдат в Днепре: в Сети показали, в каких условиях содержится "днепровский стрелок"

В камере с Рябчуком, судя по фото, есть еще один человек.

Условия содержания нацгвардейца, подозреваемого в массовом убийстве сослуживцев в Днепре, на должном уровне.

Об этом на своей странице в соцсети написала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

20-летний Артемий Рябчук содержится в учреждении исполнения наказаний №4. Жалоб от него не поступало.

“Условия пребывания нацгвардейца на должном уровне. Жалоб на условия содержания и защиту от пыток и жестокого обращения от Артемия не получила. Сотрудники Секретариата Уполномоченного осуществляют повторный мониторинг учреждения исполнения наказаний. Ведь по результатам предыдущего визита там были выявлены многочисленные нарушения обеспечения права заключенных на достойные условия содержания”, — написала Денисова.

В камере с Рябчуком, судя по фото, есть еще один человек. В ней у задержанных есть тумбочка, полка для вещей, кровати и обеденный стол.

Читайте также: