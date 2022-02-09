Сгорят при входе в атмосферу: 40 спутников SpaceX пострадали от геомагнитной бури

В компании отмечают, что выходящие с орбиты спутники не несут никакого риска столкновения с другими спутниками.

Компания Илона Маска SpaceX 3 февраля запустила на низкую околоземную орбиту 49 спутников Starlink. Уже на следующий день, 4 февраля, 40 из них испытали значительное влияние геомагнитной бури, не смогли выйти из безопасного режима и начать коррекцию орбиты.

Об этом сообщила пресс-служба SpaceX.

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"К сожалению, спутники, запущенные в четверг, испытали значительное влияние геомагнитной бури в пятницу. Эти штормы вызывают нагрев атмосферы и увеличение плотности атмосферы на высотах, где происходит начальное развертывание спутников", — говорится в сообщении.

Бортовой GPS предположил, что скорость наращивания и интенсивность шторма привели к увеличению сопротивления атмосферы на 50%, чем во время предыдущих запусков. Именно это помешало спутникам выйти из безопасного режима, чтобы подняться повыше на орбиту, и около 40 спутников снова войдут или уже вошли в атмосферу Земли.

В компании отмечают, что выходящие с орбиты спутники не несут никакого риска столкновения с другими спутниками. По замыслу они погибают при входе в атмосферу, а как следствие, орбитальный мусор не образуется и части спутника не попадают на землю.

Напомним, ранее компания Илона Маска SpaceX в четвертый раз не смогла запустить в космос ракету Falcon 9 с итальянским спутником. Как говорится, тогда запуску помешало присутствие корабля вблизи зоны операции.

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