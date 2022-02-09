Тисячі доларів потрібні на термінове лікування Олександра

Чоловіка лікують у Туреччині.

Рак селезінкового згину ободової кишки 4 стадії – це діагноз Олександра Барабаша, який йому поставили навесні 2020 року.

«У травні 2020 року тато потрапив до лікарні з болями в боці, де лікарі поставили передінфарктний стан, а після - міжреберних неврологію. Йому прописали знеболювальне і сказали, що все мине, з цими пігулками тато поїхав на заробітки до Фінляндії. За 3 місяці він дуже сильно схуд і було ухвалено рішення їхати в військовий госпіталь на повне обстеження. Там лікарі виявили пухлину», - розповідає донька чоловіка.

Вона додає, що тоді було призначене термінове лікування, але ситуація була критичною, пухлина просто «вибухнула» за тиждень до призначеної хіміотерапії.

«Його прооперували, а за місяць після цього тато пройшов 4 курси хіміотерапії. Та, на жаль, стався рецидив. Ця пухлина зачепила шлунок, селезінку, кишку, печінку. Пухлина вже четвертої стадії. Ми сподівалися на хіміотерапію, але на жаль, нам скрізь відмовили», - розповідає донька.

Українські медики боялися братись за ще одну операцію, бо стан чоловіка був важким. Тож родині залишилось лише спробувати знайти лікарів за кордоном, які б погодились дати надію на порятунок.

«Ми розуміли, що опускати руки не можна і вирішили написати лист до клініки в Туреччині і наступного дня нас готові були вже прийняти. 12.08 ми були вже в Анталії, пройшли повне обстеження, де почули те, до чого ми не були готові. Рецидив трапився через те, що під час операції не прибрали всю пухлину. І за підсумком у мого тата було 2 пухлини: внутрішня і зовнішня. Пухлина була вросла практично у всі органи, які знаходилися в животі! Печінка, шлунок, селезінка, легені, ребра та кишечник! Але лікарі прооперували його та видалили всю пухлину, вони врятували йому життя! І зробили це в борг. Зараз я знову вчу його ходити і їсти. Я розмовляла з лікарями, вони дають великі шанси на повне одужання, але треба закрити борг. Я не можу його кинути та підвести. Я готова піти на все, аби знову побачити його здоровим! Прошу вас, допоможіть нам», - благає донька Олександра.

Реквізити для допомоги:

Приватбанк 5168 7554 3896 3726 Барабаш О.І.

Монобанк 4441 1144 2886 3581 Барабаш Д.О.

Більше інформації і реквізитів - http://oleksandr-barabash.tilda.ws/