Диме помогают преодолеть диагноз рак турецкие врачи

Семья мальчика нуждается в финансовой помощи.

Загородный Дмитрий стойко переносит все испытания, выпавшие на его долю из-за злокачественной опухоли, образовавшейся в животе ребенка.

«В декабре месяце 2020 года, начал жаловаться на боли в спине, поднялась температура 38.5 – обратились в больницу по месту жительства. На УЗИ была обнаружена опухоль, а затем была проведена КТ и биопсия. В результате был подтвержден диагноз: Нейробластома забрюшинного пространства 4 ст. с метостазами в костный мозг (группа высокого риска)», – рассказывает мама мальчика.

Врачи, несмотря на тяжесть ситуации, верили в положительный результат и смогли его достичь. Ребенку провели 6 курсов лечения, которое позволило сделать операцию по удалению опухоли, а за ней и трансплантацию костного мозга. Но теперь для полного закрепления результата, чтобы не дать болезни вернуться. Ребенку нужна иммуннотерапия, которую в Украине не проводят.

Такое лечение будет стоить на пол года более 200 тысяч долларов и эти средства готов оплатить украинский Минздрав, и вот чтобы проживать за границей этот весь период многодетный семья собрать не может даже минимальной суммы. Они просят помочь им с этой задачей.

«Лечение продлится в течение 6 месяцев. Нужна сумма в размере 10 тысяч долларов. Наша семья многодетная, мы воспитываем троих детей 8, 6 и 2 лет. Мужчина находится в отпуске по уходу за детьми. За год лечения нашего сына наши карманы полностью пустые. Пожалуйста, помогите нам. Ребёнок уже находится в клинике в Стамбуле. В результате обследования дополнительно было рекомендовано 12 курсов радиотерапии, не входящих в счет. Стоимостью 4000 долларов. Мы умоляем вас о помощи», — просит мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7451 1151 6263

ЗАГОРОДНАЯ НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА