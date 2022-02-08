Дмитрику допомагають здолати діагноз рак турецькі лікарі

Родина хлопчика потребує фінансової допомоги.

Загородній Дмитрий стійко переносить всі випробування, які випали на його долю через злоякісну пухлину, яка утворилась в животику дитини.

«В грудні місяці 2020 року, почав скаржитися на болі в спині, піднялась температура 38.5 - звернулися в лікарню за місцем проживання. На УЗД було виявлено пухлину, а потім було проведено КТ і біопсію. В результаті було підтверджено діагноз: Нейробластома заочеревинного простору 4 ст.з метостазами в кістковий мозок (група високого ризику)», - розповідає мама хлопчика.

Лікарі попри важкість ситуації вірили в позитивний результат і змогли його досягнути. Дитині провели 6 курсів лікування, яке дозволило зробити операцію із видалення пухлини, а за нею і трансплантацію кісткового мозку. Але тепер для повного закріплення результату, щоб не дати хворобі повернутись. Дитині потрібна імуннотерапія, якої в україні не проводять.

Таке лікування коштуватиме на пів року понад 200 тисяч доларів і ці кошти готове оплатити українське МОЗ, та от щоб проживати за кордоном цей весь час багатодітна родина зібрати не може навіть мінімальної суми. Вони просять допомогти їм із цим завданням.

«Лікування триватиме впродовж 6 місяців. Потрібна сума у розмірі 10 тисяч доларів. Наша родина багатодітна, ми виховуємо трьох діток 8, 6 і 2 років. Чоловік перебуває у відпустці по догляду за дітьми. За рік лікування нашого сина наші кишені повністю порожні. Будь ласка допоможіть нам. Дитина вже перебуває в клініці в Стамбулі. В результаті обстеження додатково було рекомендовано 12 курсів радіотерапії, які в рахунок не входять. Вартістю 4000 доларів. Ми благаємо вас про допомогу», - просить мама хлопчика.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

5168 7451 1151 6263

ЗАГОРОДНЯ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА