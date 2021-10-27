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Двухлетний Богданчик должен бороться за каждый свой навык

Двухлетний Богданчик должен бороться за каждый свой навык

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Двухлетний Богданчик должен бороться за каждый свой навык

Малыш нуждается в помощи квалифицированных специалистов.

Богдан Калинка рождался с братом преждевременно и получил травмы во время тяжелых родов у их мамы.

«У меня приостановилась родовая деятельность, поэтому его выдавливали, и он родился очень синий, и у него была гипоксия мозга. Потом нас перевезли в реанимацию, и там он был почти 4 недели. У него начались судороги. Он не мог сам дышать, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем его перевели в неонатальное отделение, мы его учили глотать, его кормили через зонд в реанимации. Ему становилось лучше, приостановились судороги, выписали нас домой через 2 месяца», — рассказывает мама мальчика.

Но в три месяца встал вопрос о необходимой операции из-за ущемление грыжи и после этого у ребенка произошел большой откат в развитии. Постоянные болезни и лечения антибиотиками только ухудшали здоровье мальчика. Наконец в 8 месяцев, во время очередной госпитализации ребенка, родителям сообщили, что у Богданчика ДЦП.

«И так у нас началась погоня за жизнь. Мы поехали в Киев, нам поставили окончательный диагноз — ДЦП, спастический тетрапарез. Врач сказал, что нам нужны реабилитации. Мы начали ездить каждый месяц, прошли мы очень много в Трускавце, Киеве, Львове, Луцке, Ровно. Дома работаем», — рассказывает мама.

Это все дает свои плоды, двухлетний малыш приобретает свои навыки тяжелой работает. Помогают ему в этом квалифицированные специалисты, поэтому семье приходится собирать средства на оплату их услуг. С каждым месяцем родителям справиться с этой задачей становится все труднее.

"Так как сумма большая, хотим попросить у вас помощи. На реабилитацию нужно нам 19000 и за квартиру 9500. Там очень хорошие реабилитологи, и уже сами не можем собрать средства", — говорит мама малыша и просит о помощи.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149499128598123

КАДИНКА НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА

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