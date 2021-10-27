На Донбассе неспокойно: боевики стреляют, один боец погиб

Еще один военнослужащий получил ранение.
За прошедшие сутки, 26 октября, российско-оккупационные войска 13 нарушили режим прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в пресс- центре ООС.
Противник совершал обстрелы:
- У Гранитного четыре раза вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.
- Вблизи Новозвановки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, участки местности в районе этого населенного пункта попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.
- Недалеко от Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса.
- В сторону Крымского кафиры открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.
- В направлении Майского наемники дважды обстреляли наши позиции из гранатометов разных систем.
- Возле Зайцево обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.
- Позиции у Луганского попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья удовлетворительное.