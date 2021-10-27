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На Донбасі неспокійно: бойовики гатять, один боєць загинув

На Донбасі неспокійно: бойовики гатять, один боєць загинув

pressjfo.news

Ще один військовослужбовець отримав поранення.

Упродовж минулої доби, 26 жовтня,  російсько-окупаційні війська 13 порушили режим припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Противник здійснював обстріли:

  • Біля Гранітного чотири рази вели вогонь з артилерії калібру 122 мм
  • Поблизу Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.  Крім цього, ділянки місцевості в районі цього населеного пункту потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм.
  • Неподалік Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
  • У бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.
  • В напрямку Травневого найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем.
  • Біля Зайцевого обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Позиції біля Луганського потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я задовільний.  

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