На Донбасі неспокійно: бойовики гатять, один боєць загинув

На Донбасі неспокійно: бойовики гатять, один боєць загинув

Ще один військовослужбовець отримав поранення.

Упродовж минулої доби, 26 жовтня, російсько-окупаційні війська 13 порушили режим припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Противник здійснював обстріли:

Біля Гранітного чотири рази вели вогонь з артилерії калібру 122 мм

Поблизу Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім цього, ділянки місцевості в районі цього населеного пункту потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

У бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.

В напрямку Травневого найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем.

Біля Зайцевого обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Позиції біля Луганського потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я задовільний.

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