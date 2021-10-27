На Донбасі неспокійно: бойовики гатять, один боєць загинув

Ще один військовослужбовець отримав поранення.
Упродовж минулої доби, 26 жовтня, російсько-окупаційні війська 13 порушили режим припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Противник здійснював обстріли:
- Біля Гранітного чотири рази вели вогонь з артилерії калібру 122 мм
- Поблизу Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім цього, ділянки місцевості в районі цього населеного пункту потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм.
- Неподалік Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
- У бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.
- В напрямку Травневого найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем.
- Біля Зайцевого обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.
- Позиції біля Луганського потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я задовільний.