Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 26 октября

Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 26 октября

Погибший защитник проживал в Шишацкой территориальной громаде Полтавщины.

Стало известно имя украинского военного, который сегодня, 26 октября, погиб на Донбассе в результате вражеских артиллерийских обстрелов. Им оказался мастер-сержант Георгий Халиков.

Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Выполняя боевую задачу, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций, погиб украинский воин – мастер-сержант Халиков Георгий Журович", — говорится в сообщении.

Погибший защитник проживал в Шишацкой территориальной громаде Полтавщины.

Полтавский областной ТЦК та СП

Напомним, что на Донбассе 26 октября боевики обстреляли украинские позиции, в результате чего один боец погиб, а еще один защитник Украины получил осколочное ранение.

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