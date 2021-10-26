Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 26 октября

Погибший защитник проживал в Шишацкой территориальной громаде Полтавщины.
Стало известно имя украинского военного, который сегодня, 26 октября, погиб на Донбассе в результате вражеских артиллерийских обстрелов. Им оказался мастер-сержант Георгий Халиков.
Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
"Выполняя боевую задачу, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций, погиб украинский воин – мастер-сержант Халиков Георгий Журович", — говорится в сообщении.
Погибший защитник проживал в Шишацкой территориальной громаде Полтавщины.
Напомним, что на Донбассе 26 октября боевики обстреляли украинские позиции, в результате чего один боец погиб, а еще один защитник Украины получил осколочное ранение.