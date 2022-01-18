Маленький Назарчик нуждается в помощи в лечении рака крови

Ребенок сейчас борется с болезнью.

1 июля 2021 Назарчику, который не имеет еще и двух лет, поставили диагноз — острый лимфобластный лейкоз.

«Заболевание, которое взялось непонятно откуда, и с которым нам нужно бороться. Проходим химиотерапию. Лечение усложняет тот факт, что у малыша ломаются хромосомы», – рассказывает мама мальчика.

У Назарчика первые проявления болезни были едва заметными, ребенок имел плохой аппетит, начались проблемы с хождением в туалет и так продолжалось почти месяц. Первые же анализы крови, которые назначили ребенку врачи, показали отклонения от нормы, поэтому малыша госпитализировали и начали дообследовать.

С тех пор и идет борьба за здоровье крошечного мальчика и справляться с этой задачей маме приходится самостоятельно.

"У меня двое детей, я мама-вдова, Назар остался без отца в 3-месячном возрасте, поэтому я могу рассчитывать только на свои силы и поддержку государства. На лечение нужно очень много денег, которых у нас просто нет. Помогите, пожалуйста, нам пройти это лечение и спасти ребенка. Заранее хочу поблагодарить тех людей, которые поддержали нас в нашей беде", — просит мама малыша.

Реквизиты для помощи:

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Ляхман Наталья Леонидовна