Надежда умоляет подарить ей шанс на жизнь

Женщина должна одолеть онкологическое заболевание.

Надежда в 26 лет стала мамой, и жизнь казалась стало еще больше наполненной, но через несколько месяцев врачи ошеломили, у нее диагностировали агрессивный рак кожи - меланому, которая быстро прогрессирует.

с ноября 2019 года началось лечение, которое продолжается и сейчас. Врачи настаивали на проведении иммунотерапии, которая помогает иммунной системе распознать раковые клетки и уничтожить их. Молодой женщине прописали препарат, в месяц лечения стоит около ста тысяч гривен

«Контрольное обследование показало: начали исчезать метастазы. Однако финансовые возможности моей семьи уже исчерпаны, на предыдущее лечение были потрачены все мои сбережения и сбережения моих родных. Сейчас я в декретном отпуске и сама воспитываю маленького сыночка Матфея, которому в феврале этого года исполняется один год », - говорит Надежда.

Реквизиты для помощи:

ПРИВАТБАНК

5168 7554 4657 1248

ОЩАДБАНК

5167 4901 2098 0066

СИРОТА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА

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