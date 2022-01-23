Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 января

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 января

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 15 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 23 января 2022 года зафиксировано 15 444 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 86 человек, 2 030 пациентов поправилось.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 774 человека, а 38 861 человек вакцинирован против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 857 455 человек;

поправилось – 3 582 908 человек;

летальных исходов – 99 215;

проведено ПЦР-тестов – 17 497 199.

С начала вакцинальной кампании привито 15 155 838 человек, из них получили первую дозу – 15 155 836 человек, получили две дозы – 14 457 249 человек, получили дополнительную дозу – 13 021 человек, бустерную дозу – 203 445 человек. Всего проведено 29 829 551 прививку.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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