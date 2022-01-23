Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 23 січня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 23 січня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 15 тисяч.

В Україні станом на ранок 23 січня 2022 року зафіксовано 15 444 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 86 людей, 2 030 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 774 особи, а 38 861 людину вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 857 455 осіб;

одужало – 3 582 908 осіб;

летальних випадків – 99 215;

проведено ПЛР-тестувань – 17 497 199.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 155 838 людей, з них отримали першу дозу – 15 155 836 людей, отримали дві дози – 14 457 249 людей, отримали додаткову дозу – 13 021 людина, бустерну дозу – 203 445 людей. Загалом проведено 29 829 551 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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