Надія благає подарувати їй шанс на життя

Жінка має здолати онкологічне захворювання.

Надія у 26 років стала мамою, і життя здавалось стало ще більше наповненим, та за кілька місяців лікарі приголомшили, у неї діагностували агресивний рак шкіри – меланому, яка швидко прогресує.

Від листопада 2019 року почалося лікування, яке триває досі. Лікарі наполягали на проведенні імунотерапії, яка допомагає імунній системі розпізнати ракові клітини і знищити їх. Молодій жінці прописали препарат, який на місяць лікування коштує майже сто тисяч гривень

«Контрольне обстеження показало: почали зникати метастази. Проте фінансові можливості моєї родини вже вичерпано, на попереднє лікування були витрачені всі мої заощадження та заощадження моїх рідних. Зараз я в декретній відпустці та сама виховую маленького синочка Матвія, якому в лютому цього року виповнюється один рік», - каже Надія.

Реквізити для допомоги:

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5168 7554 46571248

ОЩАДБАНК

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СИРОТА НАДІЯ АНДРІЇВНА

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