Немедленной помощи нуждается крошечная Ева

У ребенка онкология поразила глаза.

Родители Евы Коваль очень удивились, заметив, что у их крошечной дочери глаза начали отличаться по цвету. Так что это вызывало у них беспокойство и ребенка срочно повезли на офтальмологическое обследование, где ошеломили, что на один глаз ребенок уже не видит и нужно более тщательное обсечение.

«На следующий день, не теряя ни одного дня, мы поехали на проверку к профессору в Днепропетровскую областную клиническую офтальмологическую больницу. Там нам поставили страшный диагноз – у Евочки злокачественная опухоль обоих глаз – ретинобластома», — рассказывает мама ребенка.

Украинские медики неофициально посоветовали искать для ребенка спасения за пределами Украины, ведь у девочки в то время еще не было и одного года, а ситуация уже была крайне опасной.

Родители нашли клиники в Турции и Израиле, где готовы были их принять, но состояние ребенка не оставило времени на размышления.

«Пока мы ждали разрешения на въезд в Израиль у Евочки поднялась высокая температура – 38-39, держалась и не спадала, мы решили экстренно выехать на диагностику в Турцию. Там мы прошли обследование нашего заболевания, МРТ головы, орбиты глаз, анализы, обзор педиатра, онколога, офтальмолога, анастезиолога, радиолога и других специалистов. На консилиуме нам подтвердили диагноз и дали заключение. Врачи Турции сказали, что в их силах только удалить левый глаз и попытаться спасти правый», — с сожалением рассказывает мама.

Сегодня такой важный день! Маленькая принцесса празднует свой первый День рождения! Но, к сожалению, не у круга близких... Опубликовано Анастасией КовальСуббота, 20 ноября 2021 г.

Родители срочно связались с врачами в Израиле и после осмотра выводов, предоставленных родителями для турецких врачей, говорят, что готовы рискнуть и попытаться принять ребенка как можно быстрее, чтобы сохранить глаз малышки.

«Мы решили лечиться в Израиле. Нам там выставили счёт от 150-200 тысяч долларов. Для нашей семьи это непосильная сумма. Стоя на коленях, просим у вас помощи, спасти нашего ребенка», — умоляет мама девочки.

Ребенка врачи смогут принять, как только родители внесут за лечение хотя бы начальную сумму в 50 тысяч долларов.

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